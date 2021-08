San Cristoforo, anche una carrozza antica nella confisca contro i Santapaola

E' arrivata la confisca, eseguita dal personale della questura etnea, per i beni di un appartenente alla famiglia mafiosa Santapaola Ercoloano. I beni erano già stati oggetto di sequestro di prevenzione eseguito nel giugno dello scorso anno ed appartenenti al patrimonio di Salvatore Amato, classe 1955, conosciuto come “Turi Amato”, storico appartenente al clan. Attualmente si trova in carcere per associazione mafiosa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Si tratta di un elemento di rilievo che ha sempre rivestito ruoli apicali, anche in forza della parentela con la famiglia del boss Benedetto Santapaola, avendone sposato la cugina Grazia Santapaola. Amato, dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni, è stato a lungo il responsabile del gruppo "ottantapalmi”, operante nel quartiere San Cristoforo.

Le indagini “economico-patrimoniali”, della divisione anticrimine e della mobile, hanno fatto emergere l’esistenza di beni, nello specifico diversi fabbricati ubicati nello storico quartiere di “San Cristoforo” intestati a parenti di Amato, tra cui la moglie e i figli. Beni di cui Amato aveva la piena disponibilità, tra cui emerge - come si mostra nelle foto diramate dalla questura - anche un'antica carrozza. Il loro valore, assolutamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati nel tempo, rappresenta una delle prove del fatto che costituiscano il frutto ed il provento delle attività illecite commesse. Nei confronti dell’Amato è stata anche disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e il pagamento di una cauzione che avrà esecuzione al momento della sua scarcerazione.