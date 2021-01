Mafia e droga, operazione “Orfeo”: condannato uno degli indagati

I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato il 51enne catanese Lucio Sentina, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica etnea. L’uomo, già condannato dai giudici per associazione di tipo mafioso e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 2, mesi 8 e giorni 14 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere dei Catania Bicocca.