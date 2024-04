Voti in cambio di assunzioni e promesse non mantenute: come funzionava il "sistema Tremestieri"

"L’attuale sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando ex poliziotto, è stato eletto, nel periodo in cui io ero detenuto, con l’appoggio di Ciccio Santapaola e Vito Romeo, che hanno trovato i voti in suo favore. E' stato Vito Romeo a riferirmi che il sindaco era stato eletto con i voti raccolti dal nostro gruppo". A parlare è il collaboratore di giustizia Salvatore Bonanno, che riferisce agli inquirenti i rapporti intercorsi tra il clan Santapaola Ercolano e il primo cittadino di Tremestieri, Santi Rando, oggi finito in carcere nell'ambito dell'operazione Pandora, condotta dai carabinieri del comando provinciale etneo. Le sue dichiarazioni si intrecciano con quelle di un secondo pentito di mafia, Silvio Corra e tracciano un quadro inquietante per una gestione "opaca" della cosa pubblica. In particolare, secondo quanto si legge nell'ordinanza, Pietro Alfio Cosentino sarebbe stato l'anello di collegamento tra il primo cittadino e la cosca catanese, curando i rapporti, con i pregiudicati Vito Romeo e Francesco Santapaola, esponenti di vertice della cosca Santapaola-Ercolano.

Le assunzioni "facili" in cambio di voti

Dietro l'appoggio elettorale per le elezioni del 2015 ci sarebbe stata anche la promessa di assunzioni facilitate, anche se i fatti avrebbero poi smentito gli accordi, generando parecchio malcontento nella famiglia Romeo. Un vero e proprio "fiume di lamenti", captato dalle microspie e dagli spyware piazzati dagli inquirenti, che hanno raccolto prove dal novembre del 2019 fino a gennaio 2020. "A te ti pare giusto che quel ragazzo, dopo che avevano promesso, si erano impegnati, a me, che se non fosse stato per me, questi voti che hanno preso, compreso mio genero..", diceva Pietro Alfio Cosentino a Giuseppe Monaco, posto ai domiciliari nell'ambito di questo procedimento, aggiungendo: "Ah!? non è giusto, ora questo ragazzo è in mezzo ad una strada, così...il sindaco si era impegnato a fare questa cosa...". Secondo quanto sarebbe stato stabilito a ridosso delle elezioni, in cambio di appoggio "sicuro" alle urne, il figlio di Vito Romeo, sarebbe dovuto essere destinato al servizio di nettezza urbana, prendendo così il posto del padre arrestato per associazione mafiosa. "Ma la cosa non si può fare più - riferiva Cosentino - perché non è che se ne è andato a rubare, una fesseria. Parliamo di mafia, di quella pesante, di droga...".

La lettera "boomerang" scritta dal carcere

I malumori dei Romeo si facevano, in seguito, sempre più pressanti. In questo contesto, Pietro Cosentino, che poteva fregiarsi dell'amicizia personale con l'onorevole Luca Sammartino, coinvolto nell'indagine e dimessosi dal ruolo di vice presidente all'Ars e di assessore regionale all'Agricoltura, avrebbe avuto il compito di gettare acqua sul fuoco. In pratica, avrebbe dovuto spiegare i motivi che rendevano inopportuno, in quel momento, prestare fede alle promesse fatte. Vito Romeo, nel 2018, avrebbe addirittura inviato dal carcere a Santi Rando una "lettera boomerang" nella quale si faceva esplicito riferimento agli accordi stretti. Una missiva da mantenere assolutamente riservata, proprio per evitare l'insorgere di spiacevoli conseguenze per tutte le persone citate. "Ti arriverà anche a te come ha detto - riferiva Cosentino ad Alfio Romeo, riportando una conversazione avuta con Rando - tu non la aprire e sempre chiusa me la dai a me". "Ipotizziamo che tu (riferito sempre al sindaco) porti questa lettera ai carabinieri, dove in questa lettera...C'è scritto che sei stato aiutato in campagna elettorale. Non ti dico altro!".

Le promesse saltano: "Sosterremo un altro candidato"

Vito Romeo, però, non avrebbe avuto alcuna intenzione di metterci una pietra sopra. Nel corso di un colloquio intercorso con i familiari nel gennaio del 2019 presso il carcere Cavadonna di Siracusa, infatti, annuncia loro di voler scrivere una missiva intrisa di recriminazione ed indirizzata a Pietro Cosentino, in cui annunciava che alle prossime elezioni avrebbero sostenuto un altro candidato. "Io esco… io mi posso fare anche dieci anni…- diceva Romeo nella sala colloqui - non è questo il problema.. il problema è un altro. Ah.. mi disse che gli ha dato tante opportunità a Enzo… Piero di lavorare. E lui non le ha accettate". "Perché ci ho mandato la lettera io!… Ci sto dicendo a lui .. Quello che c’è… per ora la, ci dissi pure per controllare un minuto temporaneo, mettilo la". Il riferimento è ad un posto di lavoro presso un supermercato locale. Si sarebbe trattato di un' ulteriore promessa rivelatasi vana, secondo quanto riferito dai familiari del giovane al capofamiglia.

Si passa alle minacce "Il sindaco prende botte"

Alfio Romeo, cognato di Cosentino, come si evince da un'altra intercettazione ambientale, avrebbe preteso anche con toni più minacciosi un intervento diretto del sindaco Rando per ottenere un incarico presso l'autoparco comunale, ritenuto per lui più vantaggioso. Il che, secondo il parere del gip, confermerebbe l'esistenza di un accordo politico-mafioso. "Il sindaco - diceva Romeo, dalle carte dell'inchiesta, parlando con Pietro Cosentino che tenta di spiegargli i motivi per i quali le promesse non possono avere un seguito - prima di dare una parola perché non ci pensava prima alle conseguenze?". Ed ancora: "Il sindaco non se ne può fare spalle abbassate, ma completamente! Ma ci possiamo ammazzare, mi possono arrestare a me altre dieci volte". "A mio padre ( Vincenzo Nazareno Romeo) ce l'avete combinata con il sindaco, perché il sindaco prende botte e questo te l'assicuro io". "Se a me non mi fanno entrare sul posto di lavoro - aggiunge poi Alfio Romeo - devo essere un pezzo di merda e carabiniere, se io non esco di qua vedi che combino al comune".

I tempi si allungano e salgono i malumori

Cosentino si lamenta con un amico anche delle "promesse non mantenute" da Sammartino. "Gli ho mandato un messaggio, in base agli accordi che avevamo, siccome già i tempi si sono maturati... Perchè io ho saputo portare i pantaloni, gli ho dato la mano e l'accordo, allora riportiamo le cose indietro e mettiamo un poco di bordellini, eh!". Aggiungendo poi: "Siccome io mi conosco, quando la cosa poi non si farà io sono quello che esce pubblicamente e dice: 'Sammartino è questo, una nullità, uno che non mantiene le promesse'. Senza dire altro, perchè sennò poi vado contro me stesso".