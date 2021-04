Inchiesta Dionisio, il Tribunale di Catania assolve il fratello del boss Santapaola

La seconda sezione penale del Tribunale di Catania, ha assolto "per non avere commesso il fatto" Antonino 'Nino' Santapaola, 67 anni, ergastolano, accogliendo la richiesta della Procura e dell'avvocato Giuseppe Lipera

La seconda sezione penale del Tribunale di Catania, ha assolto "per non avere commesso il fatto" Antonino 'Nino' Santapaola, 67 anni, ergastolano, accogliendo la richiesta della Procura e dell'avvocato Giuseppe Lipera. Il provvedimento di carcerazione fu annullato dopo un ricorso in Cassazione perché l'indagato risultava già nel periodo dei fatti contestati, dal 2001 al 2003, incapace di intendere e volere. 'Nino' Santapaola è detenuto nel carcere di Opera. La sentenza riguarda gli sviluppi dell'inchiesta 'Dionisio', scattata 16 anni fa, contro la cosca Santapaola-Ercolano, nell'ambito della quale nel 2005 'Nino' Santapaola era stato arrestato.