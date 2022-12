Operazione Kynara: l'ammanco di un panetto di cocaina e il pestaggio da parte del boss

Tutto nasce da un ammanco di un panetto di cocaina che scatenò la reazione violenta di Michele Vinciguerra, detto "U curdunaru" e figura apicale del clan, nei confronti di Vito Finocchiaro, culminata con un violento pestaggio che avrebbe coinvolto anche Giacomo Ravasco, anche lui indagato ma già in carcere dove sta scontando una condanna a quattro anni e mezzo per altri fatti di droga. È quanto emerge dalle carte dell'operazione "Kynara? che ha portato allo smantellamento di un?articolazione del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi nel rione San Cristoforo di Catania, dedito al traffico di cocaina. Arresto per 30 persone, 23 dei quali ora trasferiti in carcere e altri 7 invece agli arresti domiciliari.

Il panetto scomparso e i sospetti su Vito Finocchiaro

Siamo nel giugno dello scorso anno: dai conteggi della cocaina in deposito presso l'abitazione in via del Geranio risultava mancare un panetto. Ravasco, prima di comunicare l?ammanco allo zio Michele Vinciguerra e ad Alberto Bassetta, avrebbe tentato di capire chi l?avesse preso, sospettando che il furto potesse essere opera del suocero Vito Finocchiaro.

In un?intercettazione Ravasco spiegava a Finocchiaro che il panetto di cocaina sparito, contenuto nella confezione con la scritta ?Lambo?, era di scarsa qualità e andava restituito, così come la sostanza stupefacente di tipo ?shit? che non era stata piazzata e, pertanto, già restituita: "eh.. lo Shit quella volta me lo sono portato... ma la Lambo no?. E qualora non l'avessero trovata, secondo Ravasco, avrebbero dovuto pagare la somma di 30 mila euro come corrispettivo della sostanza stupefacente.

Dopo una ricerca infruttuosa nei locali di via del Geranio, Ravasco, preoccupato per la sua incolumità, avrebbe chiesto alla moglie, Aurora Finocchiaro, di parlare con il padre affinché le dicesse la verità sulla scomparsa del panetto mancante: ?Aurora parla con tuo padre, fammi sapere almeno a chi l?ha data, fammi questo favore?gli dici Vito per favore prendimi questa cosa perché mi ammazzano a Giacomo?.

Non solo, Ravasco per convincere Finocchiaro a confessare lo avrebbe rassicurato su eventuali ripercussioni: ?Io ne parlo con mio zio in disparte.. chiamo a mio zio.. lo sai se l'è venduta.. non è qua.. sistemiamo questa raccogliamo questi soldi.. gli dico che io non ho come fare... "), si legge nelle carte dell'inchiesta. Ravasco prova in tutti i modi a farsi raccontare a chi avesse ceduto il panetto, asserendo che ne avrebbe dovuto corrispondere il relativo valore ("Vito.. ascolta a me.. io non posso corrispondere 30..35.000 euro..." e ribadendo che tale ammanco avrebbe messo a rischio la propria incolumità (?io tiposso dire che me ne posso andare da Catania.. mi deve morire mio figlio! ora ci sono discussioni con mio zio?).

Dalle discussioni, inoltre, emerge che il panetto in questione conteneva un chilogrammo di cocaina: ?Una cosa tanta non può sparire potrebbe sparire?, come posso fare a dire che è sparita ? come devo fare, adesso ne devo corrispondere io, come faccio? dove li prendo questi soldi io?"

Le minacce e il pestaggio

Constatata la reticenza di Finocchiaro, Ravasco e la moglie avrebbero raccontato tutto ad Alberto Bassetta, il quale avrebbe dato disposizioni di tornare in via del Geranio per cercare il panetto scomparso, minacciando ripercussioni nei confronti di Vito Finocchiaro: ?vacci tu. metti questa casa sotto e sopra... smontala... vedi se c'è prima.... gli devi dire...Vito stai muorendo... Vito... lo devo scannare prima del tempo??.

Successivamente Bassetta convoca Finocchiaro. Insieme a Michele Vinciguerra avrebbero cercato di persuadere Finocchiaro a dire la verità sulla cocaina mancante ma la discussione sarebbe degenerata perché l?uomo avrebbe continuato a negare, concludendosi con un violento pestaggio, a cui a farne le spese sarebbe stato anche Ravasco, presente all'incontro.

Infine, prima di congedarlo Vinciguerra avrebbe intimato a Finocchiaro di ritrovare il panetto scomparso, minacciando pesanti conseguenze nel caso in cui avesse mentito e venduto autonomamente: "Ora io giro... ora io giro... se trovo la cosa... e mi dicono che sei tu. e sono a casa tua... va bene... te ne puoi andare... che devi fare....". Dal canto suo, invece, Finocchiaro, lamentava il fatto di essere stato malmenato per la cifra di duecento euro a settimana.