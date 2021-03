Operazione Triade, i nomi degli arrestati

Nell'ambito dell'operazione Triade della polizia sono state arrestate 15 persone. Un duro colpo per il clan Scalisi, articolazione dei Laudani sul territorio di Adrano. I destinari delle misure cautelari sono:

1) NERI Massimo, cl.84 inteso “zicchinetta”;

2) ARCIDIACONO Giovanni Marco, cl. 98, inteso “jimmy”;

3) ATRI Ivan, cl. 90, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;

4) COSTA Nunzio, cl. 86;

5) GALVAGNO Gianluca, cl. 88;

6) LO CICERO Giuseppe, cl.90;

7) NERI Tino, cl. 81, inteso “a fitusa”;

8) PAPPALARDO Antonio Luca Josè, cl.79, inteso “pitbull”;

9) SCAFIDI Carmelo, cl.67, inteso “testa rossa”;

10) STISSI Andrea cl. 97;

11) SEVERINO Pietro cl 57;

12) SEVERINO Salvatore cl.79, inteso “u cunigghiu”;

13) VITANZA Francesco, cl. 02, inteso “ciccio”.



Sono tutti indagati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, con l’aggravante di associazione armata, detenzione e porto di armi da fuoco. Inoltre avrebbero commesso numerose estorsioni ai danni di commercianti e sono accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. Soltanto per Nunzio Costa soino stati previsti i domiciliari, gli altri sono stati condotti in carcere. Misura della detenzione anche per Claudio Barbera, classe 2000, e Giuseppe Fichera, classe 99, entrambi detenuti. Sono indagati, rispettivamente, il primo per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso - clan Scalisi di Adrano, con l’aggravante di associazione armata, ed il secondo associazione per delinquere finalizzata alla produzione ed al traffico ed allo spaccio di coca e marijuana.