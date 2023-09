"Ultimo atto", le indagini dopo il tentato omicidio di Davide Massaro Galati: i nomi degli arrestati

L'operazione antimafia denominata "Ultimo atto" è il risultato delle indagini che hanno preso il via a seguito del tentato omicidio di Davide Massaro Galati, avvenuto a Biancavilla il 9 settembre 2018 e commesso da Riccardo Pelleriti a colpi di kalashnikov, nella centrale via dell'Uva di Biancavilla, dopo una lite per un banale incidente stradale. Nel corso delle successive investigazioni, volte a monitarare gli instabili equilibri tra le famiglie mafiose di Adrano e Biancavilla conseguenti al fatto di sangue, è emersa l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, dedita prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacente e alle estorsioni, per acquisire introiti da destinare anche al mantenimento delle famiglie degli affiliati. 13 le persone arrestate.

1) AMATO Salvatore Manuel, nato a Biancavilla il 08.04.1993;

2) DISTEFANO Fabrizio, nato a Biancavilla il 18.09.1991;

3) GALVAGNO Placido, nato a Biancavilla il 10.12.1976;

4) GIOCO Giovanni, nato a Biancavilla il 27.10.1959;

5) LICCIARDELLO Piero, nato a Paternò il 23.11.1994;

6) MANCARI Giuseppe, nato a Biancavilla il 22.12.1948;

7) MARGAGLIO Nunzio, nato a Biancavilla il 08.02.1995;

8) MILITELLO Carmelo, nato a Biancavilla il 03.10.1973;

9) MINISSALE Nicola Gabriele, nato a Catania il 25.11.1992;

10) MUSCIA Alfio, nato a Biancavilla il 10.10.1978;

11) PALERMO Ferdinando, nato a Paternò il 18.01.1977;

12) VENIA Mario, nato a Biancavilla il 25.12.1975;

13) VERCOCO Carmelo, nato in Germania il 04.08.1973