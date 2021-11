Mafia, confisca di beni per i Santapaola-Ercolano: il valore ammonta a quasi 8 milioni di euro

Su proposta della Procura distrettuale, il Tribunale di Catania-sezione Misure di Prevenzione ha applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni nei confronti di Benedetto Santapaola, Aldo Ercolano, Giuseppe Mangion, Giuseppe Cesarotti e Mario Palermo, che è stata eseguita questa mattina dai militari del Ros. Il provvedimento scaturisce dagli esiti del procedimento penale 12759/16, indagine “Samael”, nel corso del quale era stato possibile individuare parte del patrimonio occulto direttamente riconducibile ai vertici della famiglia Santapaola Ercolano, che veniva gestito mediante prestanome e imprenditori contigui all’associazione mafiosa (Mario Palermo e Giuseppe Cesarotti). L’attività investigativa ha vissuto una prima fase esecutiva quando lo scorso 3 dicembre 2019 le aziende ed i beni immobili di seguito indicati - oggetto dell’odierno prvvedimento - venivano sottoposti a sequestro preventivo: Tropical Agricola Srl con sede legale in Catania; GR Transport Logistic Srl con sede legale a Mascali; LT logistica e Trasporti Srl con sede legale a Mascalucia; nr. 12 immobili siti in Mascali ed in Massannunziata frazione di Mascalucia. Il valore complessivo dei beni confiscati ammonta a circa 7.700.000 euro.