Le mani del clan Santapaola-Ercolano sulle scommesse sportive on-line

Maxi operazione antimafia denominata "Doppio gioco", a livello internazionale tra Sicilia, Emilia Romagna e Puglia, Germania, Polonia e Malta. Sono 336 gli indagati, 23 le misure cautelari (12 in carcere, due ai domiciliari e 9 interdizioni)

Maxi operazione antimafia a livello internazionale tra Sicilia, Emilia Romagna e Puglia, Germania, Polonia e Malta. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 150 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, con il supporto e la collaborazione dello Scico di Roma (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), stanno dando esecuzione, tra Italia, Germania, Polonia e Malta, a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia.

Sono 336 gli indagati, 23 le misure cautelari (12 in carcere, due ai domiciliari e 9 interdizioni). Sequestrati disponibilità finanziarie, terreni e società per 80 milioni di euro. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio, tutte condotte aggravate dalla finalità di favorire gli interessi dell’associazione di tipo mafioso clan Santapaola-Ercolano.