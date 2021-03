Scommesse online con lo zampino della mafia, i nomi degli arrestati

Scommesse on line con lo zampino della mafia. E' questo l'ambito che ha portato, dalle prime ore di questa mattina, oltre 150 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ad eseguire una ordinanza di custodia tra Italia, Germania, Polonia e Malta. I militari delle Fiamme gialle in collaborazione con lo Scico - Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, stanno attuando il provvedimento nei confronti di 23 persone indagate a vario titolo.

Nel dettaglio, sono state disposte misure personali restrittive nei confronti di 23 soggetti (di cui 12 destinatari di custodia cautelare in carcere, 2 destinatari degli arresti domiciliari e 9 della misura interdittiva dell’esercizio dell’attività commerciale), indagati a vario titolo per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio. È stato inoltre sottoposto a sequestro il rilevante patrimonio dell’associazione, così costituito: disponibilità finanziarie, disponibili su conti correnti in Italia, Malta e Polonia, per un valore di 62 milioni di euro; fabbricati e terreni in Emilia Romagna e Puglia; una società in Germania, operante nel settore della ristorazione, per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

