Giustizia

Mafia, chiesti nove anni per il boss di Cosa Nostra Turi Ercolano

Il 74enne, ex esponente di spicco della cosca catanese, è al centro di un nuovo processo a Torino, dove è imputato per un caso di estorsione. L'accusa sostiene che tra il 2018 e il 2019, insieme a complici, avrebbe offerto protezione al proprietario di un autolavaggio in cambio di denaro