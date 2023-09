Droga ed estorsioni, 13 arresti: al posto del pizzo anche giri gratis in giostra per i figli dei detenuti

Il pizzo del clan non risparmiava nessuno e se non potevano ottenere denaro, i mafiosi di Biancavilla, non disdegnavano il baratto. Così accadeva, ad esempio, ai giostrai che arrivavano nella cittadina alle pendici dell'Etna durante le feste del patrono San Placido costretti a dare biglietti gratis agli esponenti del clan per "mettersi a posto". Una prassi consolidata quella dei mafiosi che, nel mirino, per un bislacco tentativo di estorsione poi abortito, avevano messo anche il famoso Circo Orfei.

Erano tante le attività del clan Toscano-Tomasello- Mazzaglia di Biancavilla, articolazione territoriale della famiglia di Cosa nostra etnea Santapaola-Ercolano, retto dall'ex ergastolano Giuseppe Mancari. La più redditizia delle attività era quella delll'estorsione ai danni dei commercianti di derrate agricole. Ognuno di loro era costretto a pagare un sovraprezzo di 200 euro per ogni bancale caricato sui Tir dell'agenzia, così erano chiamate in gergo la due ditte di autotrasporti mafiose sequestrate dai carabinieri di Paternò. Tra i molteplici affari illeciti scoperchiati dall'accurata indagine dei carabinieri della compagnia diretta dal comandante Gian Mauro Cipolletta, c'erano anche il traffico di droga, la fornitura obbligatoria e sovraprezzo di carne e pane ai paninari durante le feste e le fiere di paese, estorsioni ai danni di imprenditori operanti nei settori dell'edilizia, della ristorazione e del commercio (all'ingrosso e al dettaglio), che sarebbero state consumate dal sodalizio criminale, secondo l'impostazione accusatoria, soprattutto per fare fronte alla mancanza di fondi per il sostentamento dei sodali in carcere.

A capo dell'organizzazione c'era Giuseppe Mancari, soprannominato "'u pipi", storico elemento di vertice del clan Santapaola che, dopo la condanna definitiva all'ergastolo del 1989 con isolamento diurno per omicidio, è stato scarcerato nel 2009 grazie all'indulto e alle riduzioni di pena. Le indagini, dalle quali sono scaturiti gli arresti hanno preso il via a seguito del tentato omicidio di Davide Galati Massaro, avvenuto a Biancavilla nel settembre 2018.

"Un agguato a colpi di kalashnikov teso da Riccardo Pelleriti nella centrale via dell'Uva di Biancavilla, dopo una lite per un banale incidente stradale", ha spiegato oggi il comandante Cipolletta. "Nel corso delle successive investigazioni, volte a monitorare gli instabili equilibri tra le famiglie mafiose di Adrano e Biancavilla conseguenti al fatto di sangue, è poi emersa l'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, dedita prevalentemente allo spaccio di sostanze stupefacente e alle estorsioni, per acquisire introiti da destinare anche al mantenimento delle famiglie degli affiliati. Nessuno degli imprenditori ha denunciato, ma in due hanno ammesso le estorsioni. Inoltre ci siamo avvalsi dell'opera di alcuni collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni emerge che gli esponeneti del clan temevano un imminente intervento dell'Arma", ha detto Cipolletta.

"Una indagine partita senza denunce da parte dei commercianti vittime di estorsione e per questo ancora più apprezzabile", ha sottolineato il neo comandante della compagnia di Catania, il colonnello Salvatore Altavilla. Il colonnello ha anche rimarcato il ruolo preminente dei reparti speciali, (Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento "Sicilia", Squadrone Eliportato "Cacciatori Sicilia", nonché i Nuclei Elicotteri e Cinofili), nello svolgimento dell'operazione che oltre all'arresto dei mafiosi ha portato al sequestro di un fucile d'assalto Kalashnikov modello Ak 47 con relativo caricatore, utilizzato per il tentato omicidio di Davide Galati Massaro, 4 pistole calibro 9, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, una piantagione con oltre 300 piante di canapa indiana e oltre un chilo di marijuana. Le risultanze dell'indagine hanno infine consentito di sequestrare preventivamente, ai fini della confisca, le società "MM Logistic di Miriana Militello" e 'M.N. Trasporti s.r.l." aventi rispettivamente sede ad Adrano e a Biancavilla, operanti nel settore del merci su strada. Le due attività hanno un valore commerciale di 5 milinoni di euro e sono state affidate ad un amministratore giudiziario unitamente ai conti correnti ad esse intestati e a tutti i beni aziendali registrati, sia mobili che immobili.