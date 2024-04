"Stai attento che a casa non ti facciamo tornare. Sappiamo dove stai": così i clan "turbavano" le aste giudiziarie

"Stai attento che a casa non ti facciamo tornare. Sappiamo dove stai". Così il gruppo di Paternò, diretto da Vincenzo Morabito e Salvatore Rapisarda, convinceva gli altri partecipanti all'asta giudiziaria a desistere dal tentativo di aggiudicarsi l'immobile. In questo caso a suscitare l'attenzione dei Laudani, conosciuti anche come "Mussi 'i ficurinia", era stato un terreno a Santa Maria di Licodia. Oltre che con le minacce, le aste giudiziarie venivano "turbate" anche con le mazzette. Un giro di affari che faceva gola anche al clan storicamente contrapposto, ovvero quello degli Assinnata, articolazione territoriale della famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola Ercolano.

Un patto di "coabitazione" tra i due clan, quindi, con l'obiettivo di spartirsi i guadagni. E' quanto risulta dall'inchiesta denominata "Athena" che ha portato all'emissione di 17 misure cautelari. Una complessa attività d'indagine, condotta in un arco temporale dal dicembre 2019 al luglio 2022, avviata a seguito della denuncia di un imprenditore locale che, nel corso di una procedura di vendita senza incanto di un immobile all'asta, era stato bloccato e minacciato da alcuni affiliati al clan "Morabito-Rapisarda".

"Sugnu Mussu i ficurinia"

Si presentavano così ai loro interlocutori. "Sugnu Mussu i ficurinia" per rivendicare, con orgoglio, la loro appartenenza al sodalizio mafioso e pretendere rispetto. Dovevano essere "trattati da padroni di casa" e in cambio offrivano il loro supporto per la risoluzione, su quello stesso territorio, di qualsivoglia problematica. Il "modus operandi" consisteva nella turbativa del regolare svolgimento delle procedure di vendita immobiliare al fine di favorire determinati acquirenti che, dietro pagamento di un ricompensa per l'attività illecita, si rivolgevano al clan al fine acquistare o rientrare in possesso del bene per conto dei debitori esecutati precedenti proprietari.

L'intemerdiario

Emanuele Salvatore Pennisi, discutendo con un soggetto conosciuto come "L'ingegnere" sulla fattibilità e sulla convenienza di una delle sue consuete operazioni immobiliari, gli fa esplicitamente presente che, per quanto riguarda le aste giudiziarie, lui è il "referente" sia per il gruppo Morabito che per quello Assinnata: "Queste cose le gestisco io a Paternò per tutte e due le famiglie ... e io mi devo mettere a 360 gradi". Il fatto che Pennisi operasse nell'interesse delle due consorterie mafiose era, inoltre, noto a tutti coloro che beneficiavano dei suoi servizi. Così, ad esempio, in un'intercettazione, confermava: "Lei deve parlare con me e basta".

La "squadra" pronta ad intervenire

Lì dove si sarebbe tenuta l'asta, c'era sempre pronta una "squadra" che doveva intervenire per dissuadere gli eventuali concorrenti. "Dovranno mettersi lì con due legni in mano...", ordinava Pennisi. In cambio, un "regalino". Una "gestione" delle aste che rientrava quindi negli "affari" della mafia paternese, tanto che i relativi profitti venivano, quantomeno in parte, destinati a rimpinguare la cassa comune che serviva a tutte le necessità del gruppo. Dal fondo, ad esempio, venivano prelevati 350 euro per pagare l' iscrizione al corso di formazione a cui, "nell'interesse comune", aveva partecipato Pietro Puglisi, tra gli arrestati dell'operazione "Athena". E c'è anche il momento della crisi. Nonostante, infatti, il "collaudato" giro d'affari delle aste giudiziarie, in un'occasione, l'associazione lamentava anche una certa difficoltà economica perchè non era in grado di pagare gli stipendi agli affiliati: "lo sai che non stiamo potendo raccogliere nemmeno gli stipendi".