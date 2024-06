L'affare packaging ed i legami tra la famiglia Greco e i Santapaola

Grazie alla complicità dei figli e di alcuni imprenditori compiacenti, l'esponente della criminalità organizzata vittoriese Emanuele Elio Greco, già indagato in passato per associazione mafiosa e ritenuto interelocutore affidabile anche dal clan Santapaola, sarebbe riuscito a far "risorgere" dalle ceneri del sequestro la sua azienda di famiglia, la "Vittoria pack". Nonostante il precedente sequestro risalente a cinque anni fa, aveva avviato un'attività di gestione parallela per non perdere gli introiti che incamerava nel settore del commercio del packacing per ortofrutta. Si tratta di un ramo particolarmente redditizio per il tessuto economico della provincia di Ragusa e non solo, come dimostra oggi l'indagine "Fenice", che, su disposizione del giudice per le indagini del tribunale di Catania, ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari in carcere dopo un'attività investigativa durata tre anni: dal 2020 al 2023. Sul campo hanno operato i carabinieri del comando provinciale di Ragusa ed i finanzieri del comando provinciale etneo. Le accuse, a vario titolo, sono: associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tentato omicidio, estorsione e tentata estorsione, detenzione abusiva di armi e porto in luogo pubblico, detenzione, trasporto e cessione di sostante stupefacenti, falsità ideologica commessa da privati. Tutti i reati sono aggravati dalla finalità mafiosa.

Perchè l'affare packaging è strategico per la mafia

"Emanuele Elio Greco continuava con la sua attività nonostante il precedente sequestro, grazie anche ad una serie di relazioni con imprenditori conniventi, che gli avrebbero consentito comunque di gestire il proprio giro d'affari - spiega il colonnello Giovanni Palatini, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa - oppure di porsi come broker tra altri imprenditori ed eventuali acquirenti. A cui, in qualche modo, veniva imposto di comprare il suo materiale per il confezionamento dell'ortofrutta. In questo contesto è rilevante il ruolo assunto dai figli, Alberto in particolare e Nuccio Greco. I legami forti con altri operatori del settore, inoltre, gli avrebbero consentito di acquisire autorevolezza anche nei confronti di altri gruppi di Cosa nostra della provincia di Ragusa e con i clan Santapaola Ercolano di Catania, con i Nardo di Lentini e con i Rinzivillo di Gela".

"L'economia di questa zona della Sicilia è strettamente legata al settore ortofrutticolo - spiega Diego Serra, comandante del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Catania - e pertanto tutto l'indotto che gira intorno è fonte di grossi guadagni. Questo continua ad attirare l'attenzione della criminalità organizzata, come dimostrano le indagini che abbiamo eseguito in stretta sinergia con la Procura e l'Arma dei carabinieri".

Chi è Elio Greco e di cosa si occupa Per inquadrare la figura di Elio Greco, molto conosciuto nel territorio ibleo anche in virtù del suo esordio nel settore delle rapine in banca, durante gli anni '80, è necessario ricordare il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di 35 milioni di euro emesso nel 2019 dal tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva riguardato diverse società a lui riconducibili. Tra queste, appunto, anche la "Vittoria Pack", che negli anni si era guadagnata un'ampia fetta di mercato nel settore dell'ortofrutta, facendo leva sulla forza prevaricatrice dell'organizzazione. Non a caso, per la prima volta viene contestato il 416 bis ai membri della cosca Greco, mantenendo però il concorso esterno in associazione mafiosa per gli indagati Giuseppe Amore, Francesco Bella, Orazio Mattia Bella e Raffaele Giudice. Negli anni, come dimostrano i fatti, Elio Greco aveva cercato di ritagliarsi un nuovo volto "imprenditoriale", dedicandosi ad affari solo in parte leciti.

Perchè i Santapaola poteva contare sulla famiglia Greco

"L'autorevolezza dei Greco - precisa in conferenza stampa sempre il colonnello Giovanni Palatini - era tale che anche organizzazioni mafiose etnee come i Santapaola, si rivolgevano a loro per dirimere eventuali contrasti, legati anche ad altri settori economici illegali, come il traffico di droga". Gli interessi del gruppo sconfinavano anche nei classici settori di armi e droga, come dimostrerebbe l'arresto di Gaetano Valenti alias "Tanu u barberi", avvenuto nell'aprile del 2021. In quell'occasione, era stato trovato in possesso di un'arma da fuoco clandestina e di una considerevole quantità di stupefacenti. Durante il periodo di detenzione, prima di ottenere gli arresti domiciliari e trasformare la sua abitazione in base logistica per gli incontri "di lavoro", Emanuele Greco lo aveva investito del ruolo di referente dell'organizzazione, per non evitare che il settore rimanesse privo di copertura. Il gruppo dei Greco, secondo gli inquirenti, avrebbe infatti "unito l’aggressività e la forza militare a strategie imprenditoriali, estendendo così il suo potere mafioso e il controllo territoriale".

Il tentato omicidio per un debito non pagato

Per affermare la propria forza, gli indagati avrebbero compiuto azioni intimidatorie verso altri pregiudicati di Vittoria, per spingerli a pagare debiti verso altri clan per i quali loro si erano posti come garanti. Ne andava, a conti fatti, della loro credibilità. Proprio Elio Greco, infatti, è stato recentemente condannato in secondo grado ad una pena di 5 anni e 10 mesi per il tentato omicidio di Raffaele Giudice, il cui nominativo figura nell'elenco degli arrestati. Nell'aprile del 2019, al culmine di una lite nata per il saldo di alcuni pagamenti in sospeso, fu colpito con un colpo d'arma da fuoco ad un braccio. Giudice, come ricostruito durante le indagini, si occupava della gestione di un'azienda di prodotti petroliferi ed avrebbe intrecciato delle relazioni con i Greco per ottenere illecitamente, e ad un prezzo fuori mercato, del carburante da rivendere, anche grazie alla complicità di alcuni fornitori napoletani in grado di produrre falsa documentazione fiscale.

Non è emersa la collaborazione di imprenditori danneggiati

" Personaggi del calibro criminale di Elio Greco - ha dichiarato il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Nazionale Antimafia ed ex primo cittadino di Vittoria - continuavano a delinquere e, grazie alle investigazioni di guardia di finanza e carabinieri, è stato individuato un verminaio che ha a che fare con il packaging, la concorrenza sleale, le minacce agli operatori del mondo agricolo. Ma anche con il traffico di droga. Grazie agli inquirenti per aver disvelato una sinergia tra le cosche dei Santapaola Ercolano, Nardo e Rinzivillo e per aver liberato in particolar modo Vittoria da questa cappa criminale. Ancora una volta è necessario sottolineare un’azione ferma e decisa delle istituzioni a tutela dei cittadini e degli imprenditori onesti". Le indagini non si sono al momento avvalse della collaborazione di imprenditori danneggiati da questa strategia criminale. "Per il momento - conclude il colonnello Giovanni Palatini - il nostro nucleo investigativo ha svolto attività sul territorio. Ci sono una serie di indagati che vedremo se avranno modo di fornirci riscontri su altre posizioni che possono eventualmente emergere".