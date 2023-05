“Maggio dei Libri 2023”, a Caltagirone un weekend di appuntamenti aperti al pubblico

L'Amministrazione comunale di Caltagirone, attraverso gli assessorati alle Biblioteche e alle Politiche scolastiche e grazie agli sforzi e all’impegno delle realtà associative e non solo, presenta nel weekend una serie di appuntamenti aperti al pubblico nell'ambito dell'iniziativa "Maggio dei Libri 2023", che promuove la lettura e la cultura letteraria, coinvolgendo autori, lettori e appassionati di tutte le età.

Sabato 13 maggio, alle 16, nel parco giochi del quartiere Semini: "Ti Amo Ancora – Lettera d’Amore al Pianeta Madre". A cura di Parcologico, attività previste per tutte le età, scritture di poesie su fogli per bambini e ragazzi, letture di testi per adulti. Sabato 13 maggio, alle 18,30, nella libreria Dovilio (piazza Bellini), "Le cose che ci salvano": presentazione del libro dell'autrice Lorenza Gentile a cura della stessa libreria.

Domenica 14 maggio, alle 17, nel giardino dell’ex Educandato San Luigi, "Abbecedario della nonviolenza: che cos’è la resistenza civile nonviolenta e come sta cambiando il mondo". Evento a cura di Extopia. A seguire, dalle 19, proiezione del documentario “Rebellion” (Regno Unito, 2023) a cura della stessa associazione.