Maggiori controlli e manutenzione per il parco degli Ulivi

Un sistema di videosorveglianza efficace e una continua cura del verde. Due punti necessari per rendere definitivamente parco degli Ulivi un luogo per le famiglie. Queste le richieste che il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale fa all’amministrazione comunale dopo aver ascoltato le segnalazioni dei residenti delle abitazioni circostanti. Parco degli Ulivi è l’unico polmone verde dei quartieri di Trappeto Nord e San Nullo eppure versa in condizioni disastrose. Già in passato il consigliere Zingale aveva proposto qui la creazione di un’area di sgamba mento per i cani. Oggi sono necessarie le operazioni basilari di potatura dei cespugli che garantirebbero, quantomeno, alle persone di sedersi sulle panchine di pietra lavica. Il parco da anni è vittima di criminali e vandali con distruzione all’arredo urbano e della recinzione. Nella vicina via degli Ulivi, invece, puntualmente vengono creare discariche abusive e perfino un cimitero di vecchi copertoni per auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.