Scomparsa del cerimoniere Maina, la camera ardente a Palazzo degli Elefanti

A partire dalle ore 12 e fino alle ore 20 di oggi verrà allestita la camera ardente per Luigi Maina a Palazzo degli Elefanti per consentire ai cittadini l’estremo saluto allo storico cerimoniere e presidente del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata.

I funerali sono previsti, invece, per domani venerdì 24 luglio alle ore 10 nella Basilica Cattedrale. Il sindaco Salvo Pogliese ha disposto per domani il lutto cittadino e le bandiere a mezz'asta. Intanto anche l'Ugl di Catania ha ricordato, con una nota stampa, il cavaliere: "Con la scomparsa di Luigi Maina si chiude un’epoca straordinaria segnata da uomini, come lo storico cerimoniere del Comune, monsignor Gaetano Zito ed il professor Antonino Blandini che, nel tempo, hanno onorato la città con il loro talento messo a disposizione per la conservazione della memoria e della valorizzazione delle tradizioni popolari catanesi, legate al culto soprattutto della patrona Sant’Agata. Maina è stato un instancabile lavoratore, ambasciatore di cultura e bellezza, per anni primo “Cittadino” da devoto e cultore delle molteplici peculiarità connesse ai festeggiamenti agatini, espressione massima dell’essenza civica, lascia una pesante eredità morale ed immateriale. Siamo certi che l’ente comunale si impegnerà da subito a raccogliere quest’importante testimone, rendendone il dovuto merito".