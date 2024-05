Contrasto alla mala movida e all’abusivismo in vista dell'estate, riunione in prefettura

Misure di prevenzione da parte delle forze dell'ordine e maggiore responsabilizzazione dei gestori dei locali e dei loro clienti. Sono gli obiettivi indicati durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi sulla mala movida e l’abusivismo nel settore degli spettacoli in vista dell’ormai prossima stagione estiva.

La riunione è stata presieduta dal prefetto di Catania e hanno partecipato, oltre al questore e ai comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di Finanza, i sindaci e i comandanti della polizie locali di Catania, Aci Castello, Acireale, Mascalucia, Nicolosi, Pedara e Zafferana Etnea. Presenti anche i rappresentanti territoriali di Silb Fipe e Agis, le associazioni di categoria dei gestori dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

I rappresentanti delle associazioni di categoria sono stati invitati a promuovere un’adeguata campagna informativa fra i propri associati affinché siano responsabilizzati al pieno rispetto della normativa di settore, e a segnalare alle autorità competenti le violazioni eventualmente poste in essere che possono comportare l’adozione da parte del questore della sospensione dell’attività fino a sette giorni. Il Prefetto, in conclusione, ha evidenziato come “solo attraverso la piena collaborazione e sinergia fra Istituzioni e gli attori del circuito del divertimento si può rispondere in maniera efficace alla legittima domanda di sicurezza che deve accompagnare i momenti di svago ed aggregazione”.