Malasanità, muore per emorragia dopo un intervento chirurgico: a processo sei medici

Era stata ricoverata nel reparto di cardiologia dell'ospedale "Ferrarotto" di Catania per una riparazione alla valvola mitralica ma è deceduta in seguito a una emorragia dopo cinque giorni di agonia. I fatti risalgono a fine gennaio 2017. La vittima, una donna di 69 anni di Mistretta che, dopo il primo intervento, a causa dell'aggravarsi della situazione, era stata nuovamente sottoposta a operazione chirurgica per bloccare l'emorragia, ma non c'è stato niente da fare. I familiari hanno subito presentato denuncia alla procura di Catania dove i sei medici responsabili sono stati rinviati a giudizio il 31 ottobre del 2019 e adesso dovranno rispondere ai magistrati.

"Dopo quattro anni di indagini finalmente inizia il procedimento a carico dei sanitari che hanno avuto in cura la nostra assisitia deceduta per emorragia a seguito di intervento chirurgico intravenoso", scrivono i legali della famiglia Nino Cacia e Antonino Di Francesco. "Abbiamo motivo di ritenere - alla luce delle univoche risultanze autoptiche compendiate nella consulenza tecnica del - pm (angiotac eseguta con colpevole ritardo, solo a titolo di esempio) - che sono state grossolanamente violate linee guida e basilari norme prudenziali in campo medico. i familiari, affranti dalla perdita della congiunta morta a soli 69 anni, sono convinti che il tragico evento poteva evitarsi ove vi fosse stata maggiore attenzione", spiegano.

Secondo l'accusa i medici hanno incannulato erroneamente l'arteria, danneggiandola e omesso, ancora, di monitorare il decorso e il posizionamento del catetere. Davanti al quadro clinico complesso che ne è derivato i sanitari avrebbero ancora omesso di eseguire un'angio tac all'addome che avrebbero consentito di diagnosticare tempsetivamente la lesione evitando l'emorragia che ne derivò.