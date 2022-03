Aci Castello, nuovo appello del Sindaco per acquisire gli immobili riferibili a "I Malavoglia"

"Siamo lieti di apprendere che il Presidente della Regione, Nello Musumeci, abbia apprezzato l’omaggio dedicato a Giovanni Verga e al Verismo che, con gli eventi a lui dedicati in questi giorni, hanno contribuito a rivitalizzare la figura dello scrittore e drammaturgo e i luoghi a cui sono legate la sua opera e la sua vita". Lo dichiara il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, rinnovando l'appello fatto nel 2019 per valorizzare gli immobili riferibili a "I Malavoglia".

"L’impegno regionale che indirizza la riqualificazione e la valorizzazione dei siti di maggiore interesse verghiano con un investimento di 20 milioni di euro, un investimento che interesserà in parte anche i luoghi de 'I Malavoglia' ad Aci Trezza, lascia ben sperare circa l’appello inoltrato dal Comune di Aci Castello al Presidente della Regione nel 2019 ad acquisire e recuperare l’antico immobile rurale sito in via Dietro Chiesa sulla parte sommitale della scalinata di via Feudo che, com’è noto, rientra nel repertorio dei luoghi descritti dal Verga. L’immobile di proprietà privata - puntualizza il primo cittadino - rischia il decadimento e la rovina e, pertanto, è necessaria l’acquisizione per il suo recupero e la sua salvaguardia. Nelle giornate dedicate a Verga - aggiunge il Sindaco Scandurra - abbiamo potuto constatare quanto i nostri siti siano ancora apprezzati non solo dai turisti e dai visitatori nell’ambito del turismo culturale che il territorio può vantare, ma anche e soprattutto dai giovani coinvolti nelle iniziative perché si sono dimostrati assetati di curiosità e affascinati nel percorso che li ha guidati alla riscoperta della nostra identità".