Amare il proprio paese: a Maletto volontari ripuliscono strade e aree cittadine

I cittadini di Maletto hanno messo in atto una lodevole iniziativa. Moltissime persone, da semplici liberi cittadini a lavoratori della Forestale - hanno pulito nel weekend appena trascorso diverse zone, dalla "Bambinopoli" alla strada di contrada Fenicia (vicino la strada statale 284), togliendo erbacce, curando il verde e rimuovendo rifiuti, se presenti. L'amministrazione comunale, guidata dal nuovo sindaco Giuseppe Capizzi, ha sposato in piedo l'idea, recandosi sul posto e partecipando attivamente.

L'assessore al ramo Vincenzo Russo ha parlato dell'azione di cittadinanza attiva. "È stata un'iniziativa dei cittadini malettesi chiesta da loro con forza perché tengono molto al territorio - spiega l'assessore -. È un'iniziativa veramente encomiabile, si stanno spendendo con i propri mezzi. Ci aiutano adulti e bambini. Un grande ringraziamento va a loro per l'iniziativa e per ciò che stanno facendo. Noi abbiamo detto ai cittadini che volevamo un cambiamento in questa città, abbiamo chiesto di aiutarci e in massa stanno intervenendo. Questo onora noi come amministrazione e innanzitutto i cittadini di Maletto".