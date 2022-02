Malore a 140 miglia dalla costa: soccorso con elicottero un giovane marittimo

Nella giornata di ieri, ad oltre 140 miglia a sud-est di Catania, un giovane membro dell’equipaggio colto da malore a bordo del mercantile “Bigroll Beaufort”, di bandiera olandese, è stato soccorso da un elicottero della guardia costiera di Catania. In particolare, il centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C. ) presso il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, ricevuta la richiesta di intervento dal comandante della nave mercantile ha attivato le operazioni per l’evacuazione medica del marittimo, coordinate dalla capitaneria di porto etnea. Avuta l’autorizzazione dal centro internazionale radio medico (C.I.R.M.), circa la fattibilità del trasporto dell’infortunato per mezzo aereo, la sala operativa della guardia costiera di Catania ha immediatamente disposto l’invio di un elicottero in configurazione S.A.R. (ricerca e soccorso) h24 dalla base aeromobili della guardia Costiera di Catania. Il “Nemo" (questo il nome in codice dell’elicottero) è decollato dall’aeroporto di Fontanarossa per dirigersi verso il mercantile, che in quel momento incrociava le coste siciliane. Il marittimo è stato recuperato e trasbordato sull’elicottero dall’aerosoccorritore della guardia costiera (verricellato dall’equipaggio del velivolo sul ponte della nave) per il successivo trasferimento presso una struttura sanitaria idonea. In breve tempo l’elicottero è atterrato sulla piattaforma dell’elisoccorso dell’ospedale Garibaldi di Catania, permettendo ai medici di prestare le cure del caso.