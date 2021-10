Danni alle linee elettriche, disservizi alla rete idrica di Aci Sant'Antonio

Acoset SpA, che gestisce la distribuzione idrica per 20 comuni nell’area pedemontana della provincia di Catania, informa che a causa del perdurante maltempo che sta colpendo i nostri territori, con livello massimo di allerta meteo decretato dalla Protezione Civile, questo pomeriggio si sono verificati danni alle linee di alta tensione Enel nel complesso acquedottistico denominato "Ciapparazzo", con conseguenti disservizi soprattutto per la zona di Aci Sant'Antonio. Non è dato al momento sapere i tempi tecnici per il ripristino da parte di Enel. Acoset sta monitorando la situazione e si scusa per i disagi.