Albero caduto per il maltempo, Cardello: "Senza prevenzione, in pericolo l’incolumità dei cittadini”

“Contro i disagi e i problemi legati al maltempo serve un immediato piano di sicurezza”. Questo è quello che chiede il presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello in seguito alle segnalazioni arrivate sin da stamattina.

“Passate queste giornate di pioggia occorre che tutti i soggetti interessati si mettano intorno ad un tavolo per verificare le condizioni del manto stradale, che in seguito ai temporali presenta enormi buche in moltissime vie, dei passaggi pedonali e degli alberi. Quello che è successo sulla circonvallazione di Catania, dove un albero è caduto, è indicativo perché simili casi potrebbero ripresentarsi in piazza Santa Maria di Gesù, in Corso Indipendenza e in tante altre zone della città”.

Intanto sui social aumentano le segnalazioni dei problemi legati al maltempo. “I vigili del fuoco non possono fare i salti mortali- conclude Cardello- occorre un’azione preventiva a monte che sia resa operativa già dalla prossima settimana”.