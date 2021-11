Maltempo, Pogliese: "Cambiamenti climatici inevitabili, lavoriamo per limitare i danni"

"Si è sempre parlato dei cambiamenti climatici durante i convegni - ha detto il Sindaco Salvo Pogliese - e talvolta qualcuno si è approcciato con diffidenza. Oggi abbiamo dei riscontri reali anche nel nostro territorio. Basti pensare ai 48,8 gradi della scorsa estate a Floridia, alle alluvioni che si sono verificate e riproposte a distanza di qualche settimana. Viviamo in un contesto fragile. I comuni dell'hinterland si trovano a monte della città e di fatto scaricano le acque piovane su via Etnea e sulle parallele dei quantitativi enormi. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte. Dal mese di luglio in poi - continua Pogliese, parlando di quanto già è stato fatto e delle prossime mosse - è stata avviata una pulizia straordinaria delle caditoie e dei tombini, usando anche mezzi innovativi come il canaljet. Stiamo adesso cercando di completare vecchi progetti, fermi da molti anni, grazie a contributi extracomunali. Parlo ad esempio del canale di gronda, già presente a Catania: mancano però dei collegamenti con i comuni della provincia. Con dei finanziamenti totali pari ad 80 milioni di euro, stiamo cercando di contenere i rischi per il nostro territorio". Per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura delle scuole in via precauzionale. Due giorni fa al liceo scientifico Boggio Lera il tetto ha ceduto in una stanza in cui non era presente nessuno, fortunatamente e ieri sera, in varie zone della città, si sono verificati allagamenti che hanno costretto i vigili del fuoco ad affrontare una lunga notte di lavoro.