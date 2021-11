Maltempo, allerta arancione in tutta la Sicilia orientale

Continuano ad imperversare i temporali sui settori orientali della Sicilia e quelli meridionali della Calabria. E' stata emanata un'allerta meteo da parte della Protezione civile, che prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale. Mentre sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria centro-settentrionale è allerta gialla. I primi effetti di questa nuova ondata di maltempo sono arrivati già nel pomeriggio. La strada statale 288 “Di Aidone” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 4 al km 8, a Ramacca, per allagamento del piano viabile causato dallo straripamento del torrente Sbardalasino, in prossimità del km 7,500. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Si raccomanda la massima prudenza durante gli spostamenti e nelle attività all'aperto, evitando le zona potenzialmente soggette ad allagamenti.