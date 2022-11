Maltempo, allerta meteo arancione: il Comune invita i cittadini alla prudenza negli spostamenti

La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l'allerta di preallarme, livello di criticità preallarme, per rischio idrogeologico e idraulico, per tutta la giornata di domani.

Il comune di Catania, con una nota, raccomanda pertanto ai cittadini "la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l'auto". Da Palazzo degli Elefanti arriva l'invito a evitare i sottopassi e a non utilizzare mezzi a due ruote, oltre che ad "abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti" e a "non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi".

Il comune ricorda che, per ogni segnalazione, oltre al numero di emergenza 112, si può chiamare lo 095/484000, che corrisponde al Centro segnalazione emergenze della Protezione civile comunale, attivo 24 ore su 24