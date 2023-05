A causa del forte vento, chiuso tratto dell'autostrada Palermo-Catania

L'autostrada A19, Palermo-Catania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, da ieri, in entrambe le direzioni, tra Enna e Caltanissetta a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Lo rende noto l'Anas spiegando che i traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Inoltre, è consigliata la massima prudenza a tutti i mezzi telonati. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco è presente sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile