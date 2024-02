Maltempo, blackout nella zona Borgo-Ognina: persone bloccate in un ascensore

Il maltempo che sta interessando Catania e la provincia sta facendo sentire i suoi effetti nelle reti elettriche. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, interventi riguardanti pali o alberi pericolanti al momento non se ne segnalano, ma un blackout ha interessato la zona del Borgo Sanzio per qualche minuto. Ciò ha provocato anche il blocco di un ascensore in un condominio di via Novara. All'interno della cabina erano presenti delle persone e i vigili del fuoco sono giunti sul posto per liberarle e mettere in sicurezza l'impianto.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale