Nel II municipio strade piene di buche dopo le piogge, il consigliere Cardello lancia l'allarme

Dopo la due giorni di piogge a Catania ritorna il sole ma nelle strade del territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” restano enormi voragini. “Una situazione quasi disperata dove non si vede ancora l’intervento degli operai comunali per eliminare questi enormi pericoli alla viabilità e alla sicurezza cittadina. Bisogna aspettare che qualcuno si faccia male prima di agire?”. Il consigliere del II municipio, Andrea Cardello lancia l’allarme e chiede un piano operativo urgente. “Da piazza Europa fino a pizza Mancini Battaglia, che si tratti del lungomare o delle strade interne, la gente sta vivendo un vero e proprio incubo - continua Cardello - la gente passa da una corsia all’altra nel tentativo di non distruggere la propria auto. Stesso scenario anche sui marciapiedi dove, in alcuni tratti, bisogna muoversi ai bordi della strada perché è molto più sicure che utilizzare gli spazi pedonali. La mancanza di manutenzione costante fa il resto con voragini, avvallamenti e traffico rallentano. Basterebbe un intervento risolutivo e radicale e non più andare avanti con lavori temporanei che si annullano nel giro di poche settimane”.