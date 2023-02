Violenti temporali e bufere di vento, numerosi danni e disagi: è emergenza

Violenti temporali e bufere di vento continuano a flagellare la costa orientale della Sicilia. Complice il ciclone Helios, che si è trasformanto in un "medicane" o "TLC". Particolarmente critica la situazione nella provincia di Catania. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti e danni provocati dall'acqua in genere.

A Catania "si contano i danni della bufera di vento - fa sapere la Coldiretti - ma la situazione di emergenza riguarda tutta la Sicilia" con "campagne sott'acqua, la raccolta degli agrumi bloccata, danni alle serre, alberi abbattuti e difficoltà a raggiungere le aziende a causa del forte vento, della pioggia e della neve".

Sono 18 gli interventi per danni causati dal maltempo portati a termine dalle 8 di stamane dai Vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Catania. Hanno riguardato principalmente dissesti statici, alberi e pali pericolanti, soccorsi a persone. Gli interventi ancora da espletare sono 109. La zona più colpita è quella di Catania centro con oltre 50 interventi ancora da compiere. I vigili del fuoco hanno soccorso una persona a Caltagirone e due a Licodia Eubea. Sono ancora da espletare interventi a Belpasso, Massannunzata, Nicolosi e Mascalucia e nel Calatino. I pompieri stanno lavorando per dissesti statici a Paternò, San Pietro Clarenza, Acireale e Catania. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per tre pericolanti, uno a Mascalucia e due a Catania.

Tra i disagi segnalati, un grosso albero abbattuto sulla strada per Licodia Eubea ha tranciato un palo di illuminazione stradale e rete telefonica. Sul posto la squadra operativa del distaccamento di Vizzini dei vigili del fuoco.

La fitta nevicata che ha interessato tutti i versanti dell'Etna ha avuto pesantissime ripercussioni sul fronte della viabilità. I mezzi spazzaneve sono pochi e datati. Attualmente il rifugio Ragabo sta dando ospitalità a 23 persone, bloccate in mezzo alla tormenta. "C'è circa un metro di neve.

A Mineo, la strada provinciale, dopo la curva Simili, è bloccata a causa di una frana e di un albero caduto. Parte del cimitero è crollato. Il sindaco, Giuseppe Mistretta, lancia un appello alla cittadinanza: "Tutte le squadre sono operative a Mineo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Chi si trova nelle case e nei luoghi di lavoro, non uscite. Abbiamo continue frane e le strade devono servire per il passaggo dei mezzi di soccorso. Per necessità, chiamare il comando dei vigili urbani o il 112".

La situazione è critica sulla statale 114, presidiata in ingresso dagli operai Anas. Sono saltati, in particolare, anche dei ponti radio. Le criticità più rilevanti si segnalano su Acireale centro, nei quartieri Balatelle e Sciarelle, nelle frazioni di San Giovanni Bosco, Santa Caterina, Aci Catena. Si segnalano disservizi anche nella rete idrica Acoset, che serve 21 comuni della nostra provincia.