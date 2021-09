Ondata di maltempo: grandine e strade allagate

Anche le principali arterie cittadine si sono trasformate, nell'immediatezza, in veri e propri fiumi travolgendo tavoli e sedie delle attività commerciali

Grossi chicchi di grandine e pioggia violentissima. Un'ondata di maltempo ha travolto Catania trasfromando, in breve, strade e piazze in fiumi e laghi. La forza dell'acqua ha trascinato tavoli e sedie delle attività commerciali e, ad esempio, piazza Carlo Alberto è stata sommersa. Tempestivo l'intervento dei mezzi per ripulire l'area, nonostante la grave emergenza relativa allo smaltimento dei rifiuti con la discarica di Lentini (dove conferisce il Comune) ormai satura.

Dunque non è bastata l'operazione avviata dal Comune, anche con il canal jet, per ripulire i tombini dalla cenere vulcanica e dai rifiuti che, nuovamente copiosi, hanno ostruito il deflusso dell'acqua nella rete. Alcune attività commerciali segnalano di aver subito danni a causa dell'acqua entrata negli immobili. Diversi anche gli alberi danneggiati dalla furia del maltempo.

in aggiornamento