Maltempo, Coldiretti: "Allarme per la situazione nel catanese"

Vento, pioggia e temperatura in picchiata stanno provocando disagi agli agricoltori. Lo afferma Coldiretti Sicilia che da stamani monitora la situazione soprattutto nel catanese dove le segnalazioni riguardano l’impossibilità di raggiungere le aziende proprio a causa del forte vento e della pioggia. Il maltempo, così come previsto – sottolinea Coldiretti Sicilia - preoccupa soprattutto dopo un inizio inverno con caldo e fioriture anticipate. Nelle zone montane debolmente e quindi gli eventuali danni si potranno vedere solo tra qualche giorno mentre inquieta il vento per le serre.

La preoccupazione riguarda anche il maggiore costo per il riscaldamento – conclude Coldiretti Sicilia – per mantenere integre le produzioni di ortaggi e fiori ed evitare così danni.