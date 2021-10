Maltempo, Confindustria: ricognizione dei danni con le imprese associate

Il maltempo che ha flagellato Catania negli ultimi giorni ha colpito il sistema produttivo del capoluogo etneo. In particolare la zona industriale di Pantano d'Arci, già interessata da una pluriennale condizione di disagio cronico, ha subito pesanti ripercussioni, seppur grazie ai lavori di riqualificazioni operati in questi mesi, sono stati scongiurati danni peggiori. Ma le criticità non sono mancate con grossi allagamenti e sfaldamento ulteriore delle principali arterie stradali della zona già non in buono stato prima dell'alluvione dei giorni scorsi.

Da Confindustria Catania, che in questi giorni assai difficili ha lavorato in stretta sinergia con l'amministrazione cittadina, prefettura e protezione civile per fornire supporto alle richieste di aiuto delle imprese associate, è già stata avviata tra le imprese associate, una ricognizione delle criticità e sarà chiesta l'attivazione degli ammortizzatori sociali.