Maltempo danneggia il PalaCannizzaro, l'appello della società Artemisia: "Aiutateci a svolgere una gara nazionale"

I danni causati alla struttura rischiano di far saltare una competizione nazionale. Da qui l'appello della società di ginnastica ritmica per trovare una soluzione alternativa nel catanese

E' un appello accorato quello della società di ginnastica ritmica Artemisia per evitare l'annullamento di una importante competizione nazionale che si sarebbe dovuta svolgere nei prossimi giorni al PalaCannizzaro Rosario Livatino. La struttura, nella giornata di maltempo di ieri, è stata danneggiata e al momento risulta non utilizzabile per la manifestazione sportiva. Da qui l'appello, rivolto al nostro giornale, da parte di una insegnante della società di ginnastica ritmica: "So che il nostro sport non è calcio, tennis, o padel ma comunque la nostra società ginnastica ritmica Artemisia ha una bella realtà con tante bambine iscritte. Siamo state impegnate per l'organizzazione delle gare che si terranno domenica e domenica prossima ma adesso le vediamo a rischio".

Così la società si rivolge alle istituzioni affinché si trovi un'altra struttura per evitare di annullare le competizioni. "Raramente una competizione del genere si tiene in Sicilia - prosegue l'insegnante - perché quasi tutte si tengono al Nord Italia. Non cerchiamo fondi ma solo una struttura disposta ad aiutarci". Nella sostanza alla società servirebbere un palazzetto con i tetti alti almeno 10 metri. L'auspicio è che il maltempo e i suoi ingenti danni non fermino le varie attività in programma da tempo.