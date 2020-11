Maltempo, danni ad abitazioni nella zona sud di Catania

Piove da questa mattina in tutta la provincia di Catania, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco tra il centro della città e alcuni dei paesi etnei. Ma la zona più colpita nella tarda serata è stata quelle sud di Catania. Un "evento atmosferico estremo", come definito dai vigili del fuoco, ha colpito la zona sud di Catania, viale Kennedy, San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti, Aeroporto.

Si registrano danni alle abitazioni, in particolare ai tetti. Oltre 50 richieste di soccorso giunte nell'ultima ora. Interventi e verifiche sono in corso da parte delle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania. Al momento non sono stati accertati danni anche a persone.