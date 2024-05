Disagi per il maltempo in città e in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti per un albero pericolante in via Ibisco, nella zona del Paradiso degli Aranci, a sud della Playa, nel capoluogo e per un ballatoio pericolante in via Vampolieri, ad Aci Castello. Non si segnalano danni a persone, fanno sapere dal Comando provinciale di vigili del fuoco.