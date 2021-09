Maltempo, disagi per il trasporto aereo: diversi voli dirottati

Pioggia e grandine hanno ridotto la visibilità e costretto diversi aerei all'atterraggio in altri scali

L'ondata di maltempo che ha colpito Catania ha causato disagi notevoli in città con intere strade e piazze allagate, alberi divelti e attività commerciali danneggiate. Tavoli, sedie e ombrelloni sono stati trascinati via dalla furia del vento e dell'acqua.

Ma ripercussioni vi sono state anche per il traffico aereo: il violento temporale ha ridotto notevolmente la visibilità e diversi aerei sono stati costretti all'atterraggio in altri scali. Diversi i voli atterrati a Palermo, Trapani, Comiso ma anche a Napoli e Malta. Al momento lo scalo è tornato operativo ma rimangono disagi per i passeggeri con i voli dirottati e ritardi.