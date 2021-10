Maltempo, oltre 170 interventi dei vigili del fuoco: chiuso terminal C dell'aeroporto

A causa delle persistenti ed avverse condizioni atmosferiche, la chiusura del Terminal C dell'aeroporto di Catania prevista per giorno 1 novembre, è stata anticipata ad oggi con effetto immediato; pertanto tutte le operazioni di volo verranno eseguite al Terminal A. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce l'aeroporto. Continuano intanto gli interventi dei vigili del fuoco: sono circa 170 le richieste di intervento per soccorsi a persone in difficoltà nelle auto e nelle proprie abitazioni, danni d'acqua, allagamenti e dissesti statici.

Nello specifico 134 richieste provengono dalla città di Catania, ben 65 in centro storico, 21 zona Sud, Librino, San Giuseppe la Rena e Aeroporto, 28 zona Ovest, Nesima, 20 zona Nord, San Giovanni Galermo. Stanno giungendo squadre in supporto da tutti i comandi dei vigili del fuoco isolani.

Problemi si registrano anche in tribunale. Le aule d'udienza si sono allagate a causa del maltempo. Nel plesso di via Crispi, a causa di infiltrazioni di acqua, l'aula 2 era allagata e così in via precauzionale e per motivi di sicurezza, è stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica in tutto il piano terra dell'ex pretura e, conseguentemente sono state sospese tutte le udienze e rinviate. Le avverse condizioni meteo hanno già prodotto numerosi rinvii anche per la giornata di domani.

Inoltre tutte le attività didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio dell'Università previste per la settimana in corso, da martedì 26 fino a sabato 30 ottobre incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa, si terranno esclusivamente in modalità a distanza tramite piattaforma MS Teams. Lo rende noto l'ateneo etneo sottolineando che le altre strutture rimarranno aperte.