Scattano i sopralluoghi, Maniace chiede l'intervento della Regione dopo il maltempo

Il maltempo registrato "a sorpresa" le scorse settimane, così come accade ormai da anni quando piove nell'isola, ha provocato danni a molti comuni tra cui Maniace che ieri ha indetto una conferenza dei servizi. Hanno presenziato il sindaco del comune Franco Parasiliti Parracello e rappresentanti dell'Autorità di bacino, della Protezione Civile, dell'assessorato regionale agricoltura e foreste, della Città metropolitana di Catania, del Genio Civile, del Corpo Forestale, oltre al sindaco di Bronte Pino Firrarello e i Vigili Urbani locali. Sono stati effettuati dei sopralluoghi per appurare lo stato delle cose. Momento di confronto per formulare proposte che saranno valutate dalla politica regionale.

Il sindaco di Maniace ha lanciato un appello al presidente della Regione e agli assessore chiedendo di "intervenire con finanziamenti". "Sono necessari progetti in tal senso e lavori ad hoc per contrastare i disagi dovuti alle conseguenze del maltempo - spiega Franco Parasiliti Parracello -. Nello specifico Maniace è attraversata da quattro torrenti, condizione che mette a rischio la vivibilità del Comune quando le condizioni atmosferiche non sono ideali. Gli ultimi eventi meteorologici più seri hanno messo in ginocchio diverse zone della cittadina che era finita letteralmente sott'acqua, ma in circa tre giorni, grazie a 5 escavatori e il supporto di imprese e cittadini, la normalità è stata subito ristabilita. A fare la conta dei danni sono soprattutto gli agricoltori che vedono sfumare il frutto del proprio lavoro. Un problema da risolvere al più presto è certamente la costituzione di una ulteriore via d'accesso a Maniace che attualmente è una soltanto. Si deve inoltre porre l'accento sulla pericolosità dei torrenti nei pressi dei Nebrodi - chiosa il primo cittadino -, zona popolata anche da allevatori".