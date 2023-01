Le condizioni meteorologiche previste per domani non sono ottimali, secondo l'avviso di Protezione civile valido dal pomeriggio di oggi sino alle 24 di venerdì 20 gennaio. A differenza di altre zone dell'Isola, nell'Acese non emerge un preavviso di allarme, ma vengono indicati come possibili temporali e raffiche di vento, secondo un livello giallo che impone attenzione. Il Sindaco Stefano Alì raccomanda di usare la massima prudenza e formula l'auspicio che "le condizioni climatiche siano tali da permettere, dopo 2 anni, di poter godere della tradizionale festa in onore di San Sebastiano".