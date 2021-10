Maltempo, un'altra vittima a Gravina: un sessantenne esce dall'auto e viene travolto dalla furia dell'acqua

Dopo i tragici fatti di Scordia, c'è una nuova vittima nel catanese per l'emergenza maltempo. In base a quanto riferito da alcuni automobilisti incolonnati a Gravina di Catania in via Etnea all'altezza del bivio per il quartiere San Paolo, un uomo sulla sessantina (pare originario di Pedara, in base alle prime indiscrezioni) avrebbe tentato di abbandonare la propria auto dopo essere stato investito dalla "piena" d'acqua piovana. Tuttavia, sarebbe poi scivolato finendo sotto la stessa vettura. Una terza persona che era con lui ha provato a salvarlo, ma non ci è riuscito rischiando anche lui di fare la stessa fine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i soccorritori della Misericordia, che hanno constatato il decesso dopo aver tentato una rianimazione cardiopolmonare sul posto. Si tratterebbe, insomma, di uno scenario assolutamente analogo ai fatti di Scordia, che hanno visto come protagonisti due coniugi.

I soccorritori rivolgono alla popolazione catanese un appello, per evitare altri episodi simili: limitare il più possibile gli spostamenti e raggiungere i piani alti se si risiede in una zona potenzialmente soggetta ad allagamenti. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche potrebbero peggiorare, con la probabile formazione di un ciclone mediterraneo già annunciato dagli esperti.