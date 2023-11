Maltempo, nessun problema sul territorio della città metropolitana

Nessun problema sul territorio della città metropolitana è stato registrato a causa del maltempo che ha investito Catania tra ieri sera e oggi. Come riportato dal comando provinciale dei vigili del fuoco etneo, ad ora, complessivamente, sono poco più di 30 le richieste di intervento ricevute, espletate (20), in corso di svolgimento (7) e in attesa (5). La maggior parte riguardanti alberi pericolanti, danni d'acqua e dissesti statici. Oltre l'area metropolitana di Catania, sono state coinvolte le zone di Acitrezza, Acicastello e Biancavilla.