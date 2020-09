Maltempo e allagamenti: oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Sono oltre 50 gli interventi già espletati dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per i danni causati dall'ondata di maltempo di questa mattina. Una decina quelli in corso e circa 50 quelli in attesa di essere confermati ed eventualmente espletati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta per lo più di allagamenti di locali e di messa in sicurezza di beni, di salvataggi di persone rimaste bloccate nelle proprie autovetture in panne, di alberi ed intonaci pericolanti. Colpita l'intera area metropolitana di Catania ed in particolare il Villaggio Santa Maria Goretti e la Zona Industriale, dove alcune aree sono diventate impraticabili perché completamente sommerse dall'acqua. Interessati anche i paesi pedemontani come Gravina di Catania, S. Pietro Clarenza, Mascalucia, S. Giovanni la Punta, Trecastagni e Belpasso, oltre alla zona di Misterbianco e Motta S. Anastasia.