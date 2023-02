La Sicilia sud-orientale vive ancora una volta ore drammatiche a causa di un ciclone che sta devastando le province di Messina, Ragusa, Siracusa e Catania: il governo Schifani si attivi immediatamente per dichiarare lo stato di calamità e sensibilizzi l'Esecutivo nazionale affinché gli aiuti siano celeri e concreti". Lo afferma il deputato del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, che presiede anche l'intergruppo parlamentare sui cambiamenti climatici nel Mediterraneo. "I danni subiti da imprese, privati cittadini e patrimonio pubblico sono ingenti - aggiunge il deputato ragusano -, il governo regionale dia risposte immediate, non c'è tempo da perdere".