Rimangono intrappolati in alcune arterie allagate: salvati in 12 dai vigili del fuoco

Continuano, pesanti, gli strascichi del maltempo. Nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre. si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori: hanno salvato complessivamente 12 persone, tra cui 4 bambini, rimasti intrappolati nei loro mezzi in un'arteria allagata. Gli interventi dei vigili del fuoco si sono svolti in via De Amicis a Catania e nella zona commerciale di Misterbianco. Le persone che avevano richiesto aiuto erano rimaste bloccate all'interno dei propri autoveicoli in preda ad un profondo disorientamento ed i vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto, in qualche caso, portarle letteralmente fuori dai mezzi caricandoli sulle spalle.