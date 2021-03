Pioggia e grandine, allagamenti ed alberi divelti dal vento in via Acquicella Porto

A causa dei danni provocati dall'imperversare di pioggia e vento, aI momento la via Acquicella è interdetta al traffico su un senso di marcia

Su via Acquicella Porto, dopo il temporale che si è abbattuto sulla città, intorno alle ore 12 di stamani, sono visibili i primi danni. Nell'arteria stradale, infatti, si procede al momento, in senso unico alternato, a causa di allagamenti ed alberi divelti dal vento. Sul posto, sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale di Catania ed i mezzi ed il personale dei Vigili del fuoco. A causa dei danni provocati dall'imperversare di pioggia e vento, aI momento la via Acquicella è interdetta al traffico su un senso di marcia ed i veicoli procedono a rilento.

Gallery