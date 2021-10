Violento temporale su Catania, numerosi interventi dei vigili del fuoco: la conta dei danni

A causa del violento temporale abbattutosi su Catania, tre atleti stranieri che partecipavano a un torneo internazionale di canoa-polo al porto, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per un principio di ipotermia. Notevoli i danni alle strutture di accoglienza della manifestazione sportiva e ad i campi gara in acqua. Gli atleti sono stati trasferiti con un pullman dell'Aeronautica militare alla struttura della Vecchia dogana e poi trasferiti in albergo.

Diverse le strutture sportive danneggiate dal maltempo in città ed in provincia come a Cannizzaro, frazione di Aci Castello, dove è stata completamente divelta la copertura del PalaCannizzaro. Fortemente impegnati nei soccorsi le forze dell'ordine, la protezione civile, regionale e comunale, e i vigili del fuoco. Diverse le strade allagate come fiumi a Catania, come in via Domenico Tempio, e alberi divelti, come sull'asse dei servizi.

Sei volontari della Misericordia di Catania Ognina che stavano svolgendo attività di assistenza all’interno dell’infermieria allestita nel Porto di Catania per la manifestazione sportiva “ECA Canoe Polo European Championship Catania 2021” sono rimasti lievemente feriti. I volontari sono stati condotti al pronto soccorso del Cannizzaro con leggere contusioni. Su un volontario si sospetta frattura all’omero mentre su un altro volontario si sospetta una lesione al ginocchio. Su di loro sono in corso indagini diagnostiche. In fase quantificazione anche i possibili danni ad elettromedicali che erano presenti all’interno dell’infermieria. “Auspico una pronta guarigione dei volontari rimasti feriti durante gli eventi metereologici avversi di oggi” ha detto il presidente del Comitato Alfredo Distefano. “Ringrazio per il servizio che ogni giorno tutti i volontari delle Misericordie svolgono per la comunità e sono anche vicino alla Misericordia di Nicolosi che ha subito gravi danni ad un mezzo disabili”.

Al momento sono 66 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco in città e in alcuni comuni della provincia, 95 le richieste di intervento ancora in attesa. Disagi alla circolazione, in particolare nella zona Faro Biscari, dove alcuni alberi caduti sulla carreggiata hanno bloccato la strada. Diverse le auto distrutte per la caduta degli alberi: nel centro cittadino tutte le attività commerciali e bar che avevano gazebo e sedie all'aperto hanno subìto gravi danni.