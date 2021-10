Gli esperti: "L'occhio del medicane Apollo sta tornando da dove è arrivato"

Tanta attesa e ansia per il passaggio del ciclone Apollo. Ma a Catania non ha creato allarmi. Ha soffiato un po' di vento ma, in linea generale, le precipitazioni hanno avuto carattere "stagionale". La provincia più colpita è stata, infatti, quella di Siracusa. Pochi i disagi segnalati invece nella provincia etnea. L'ultimo bilancio dei vigili del fuoco è di 15 interventi in corso ( aggiornato alle ore 19.30 di venerdì 29 ottobre) e 40 già effettuati. Si è trattato per il 40 per cento di intonaci pericolanti dovuti ai danni provocati dall'acqua, per il 30 cento di prosciugamenti di locali allagati e per il restante 30 per cento di verifiche statiche e di agibilità.

Non siamo ancora "fuori pericolo". Per la giornata di oggi, infatti, la Protezione Civile ha prorogato lo stato di allerta rossa fino alle ore 24 sulla Sicilia orientale (gialla su quella occidentale). A Catania le scuole sono chiuse su ogni ordine e grado. Inoltre chiusi i mercati all'aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (ad eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) l'apertura sarà posticipata alle ore 14.

Sui social siamo diventati tutti esperti. Nel giro di 48 ore, tutti a guardare immagini di satelliti e radar, sperando di scrutare un cambiamento di traiettoria. Ma vediamo veramente dov'è arrivato l'occhio di Apollo nel suo cammino.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo l'occhio del medicane Apollo sta tornando da dove è arrivato, ovvero rientrando verso lo Ionio meridionale, favorendo una quantomeno parziale attenuazione dell'ondata di maltempo di ieri sulla Sicilia ionica. La situazione resta comunque critica, specie a Siracusa e provincia dove nelle ultime 48 ore sono caduti fino 300mm di pioggia, ma anche nel ragusano.

"Sebbene il maltempo allenterà la presa, il tempo rimarrà molto instabile tra Calabria e Sicilia, ancora una volta soprattutto tra Locride, reggino, messinese ionico, catanese, ragusano e siracusano - spiegano gli esperti - Su questi settori si potranno avere piogge e rovesci a tratti anche a sfondo temporalesco e di forte intensità. Non esclusi in particolare nuovi locali nubifragi soprattutto tra catanese e siracusano. Sul resto dell'Isola possibilità di qualche pioggia o rovescio sparso ma nulla di eccezionale. Venti ancora a tratti forti tra Est e Nord-Nordest sullo Ionio con mari agitati o grossi, ma in progressiva attenuazione".