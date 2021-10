Maltempo, la protezione civile lancia allerta rossa da stanotte

La protezione civile regionale ha diffuso l'ultimo bollettino di allerta meteo rossa, e quindi il livello di allarme, a partire dalla serata di oggi 28 ottobre e per tutta la giornata di domani 29 ottobre. Come già preannunciato dalle ultime previsioni meteo, tra giovedì notte e venerdì infatti, sono previste condizioni di maltempo anche severo sulla Sicilia, in particolare nella zona ionica. Saranno possibili piogge molto intense, potenzialmente alluvionali, accompagnate da burrasche di vento con raffiche talora superiori ai 90 chilometri orari. Ieri è arrivata anche la decisione del prefetto di Catania, Anna Maria Librizzi, che per l'emergenza maltempo, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della provincia, compresi gli uffici giudiziari, per il 28 ottobre e 29 ottobre. Provvedimenti simili sono stati adottati da diversi Comuni della provincia e dell'area metropolitana: il sindaco Pogliese ha firmato ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, delle attività commerciali (compresi tutti i mercati all'aperto) ad eccezione delle farmacie, degli esercizi di vendita di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, nonché chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi ritenuti essenziali. All’incontro in Prefettura, alla presenza del Capo di Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stata ribadita l'esigenza di prevenire e pianificare tutti le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica.